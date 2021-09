Legende: Schaffte zwei perfekte Durchgänge Steve Guerdat auf Venard de Cerisy. imago images

Reiten: Guerdat bei GP in Calgary tadellos

Steve Guerdat hat in Calgary einen der renommiertesten Wettkämpfe der Springreiter gewonnen. Der 39-jährige Schweizer siegte beim Spruce Meadows Masters und sicherte sich eine Siegesprämie von über 600'000 Franken. Guerdat blieb auf Venard De Cerisy in beiden Durchgängen makellos und verwies Kent Farrington und McLain Ward (beide USA) auf die weiteren Podestränge.

Judo: Algerier gesperrt

Der algerische Judoka Fethi Nourine wird wegen seines Rückzugs von den Olympischen Spielen aus politischen Gründen vom Internationalen Judo-Verband für 10 Jahre von Wettkämpfen ausgeschlossen. Nourine hatte in Tokio einen möglichen Kampf gegen einen Israeli verweigert. Nourine und sein Trainer sagten, sie hätten auf den Kampf verzichtet, um ihre Unterstützung für die Palästinenser auszudrücken.

Curling: Rang 4 für CC St. Moritz

Die Curlerinnen des CC St. Moritz um Skip Raphaela Keiser erreichten am gut besetzten World-Tour-Turnier in St. Petersburg Rang 4. Mit 4:1 Siegen in der Vorrunde stiessen die Schweizerinnen in den Halbfinal vor, den sie gegen Russland 3:6 verloren. Danach unterlagen sie im Spiel um Rang 3 Schottland 4:7.