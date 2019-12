Mehr aus dieser Rubrik

Reiten: Guerdat gewinnt den «Coupe de Genève»

Steve Guerdat im Sattel von Venard de Cerisy gewann am Samstag beim CHI Genf das mit 120'000 Franken dotierte Kombinationsspringen «Coupe de Genève». Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Stechen vor seinem Landsmann Martin Fuchs auf Silver Shine und dem Deutschen Marcus Ehning auf A la Carte durch.

Reiten: Sorg übernimmt von Kistler

Der Nachfolger von Andy Kistler als Equipenchef der Schweizer Springreiter heisst Michel Sorg. Der Romand wird nach den Olympischen Spielen in Tokio 2020 übernehmen. Sorg kennt den Pferdesport aus seiner Zeit als aktiver Springreiter auf Amateur-Niveau, dann später als perfekt zweisprachiger Platz-Speaker an Veranstaltungen und während vieler Jahre als Pferdesport-Journalist.

Legende: Neuer Schweizer Nationaltrainer Michel Sorg. Getty Images

Schwimmen: Schweizer Rekord für Desplanches

Jérémy Desplanches hat an den französischen Meisterschaften in Angers einen neuen Schweizer Rekord über 400 m Lagen im 25-m-Becken aufgestellt. Der Romand schlug in 4:03,71 Minuten an und unterbot damit seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2018 um mehr als 1 Sekunde.

Sendebezug: Radio SRF 1, 14.12.2019, 17:10 Uhr