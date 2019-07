Guerdat siegt in Kanada

Steve Guerdat gewann beim Fünfsterne-CSI von Calgary den Grossen Preis. Er zeigte im Sattel des 10-jährigen Nachwuchspferdes Venard einen fehlerfreien Ritt im Stechen und holte sich den Scheck über 390'000 kanadische Dollar (rund 295'000 Schweizer Franken). Das Podest komplettierten der Ire Brian Cournane auf Armik und die Amerikanerin Jennifer Gates mit Capital Colnardo.

Schweizer Doppelsieg im Segeln

Alinghi gewann in Lagos in Portugal den Weltmeistertitel in der GC32-Klasse. Die foilenden Katamarane gelten aktuell als eine der attraktivsten Klassen der Welt – nicht zuletzt dank ihrer Nähe zum America’s Cup. Den 2. Platz sicherte sich mit Team Tilt ebenfalls ein Schweizer Team.