Reiten: Guerdats Podest-Serie hält an

Nach dem 3. Rang vor Wochenfrist in Verona verpasste Steve Guerdat beim Weltcup-Springen am Sonntag in Stuttgart den Sieg erneut nur knapp. Der gebürtige Jurassier belegte im Sattel von Venard de Cerisy den starken Platz 2. Das Duo musste bereits als drittes der elf Paare zum Stechen antreten. Mit einem Blankoritt in 45,87 Sekunden legten die beiden einen Gradmesser vor. Einzig Titelverteidiger Pieter Devos aus Belgien mit Apart konnte die Marke um eine halbe Sekunde unterbieten. An 4. Position folgte mit Pius Schweizer auf Cortney Cox ein weiterer Schweizer.

Schwimmen: Ugolkova mit weiteren Rekorden

Zum Abschluss der nationalen Kurzbahn-Titelkämpfe in Neuenburg sind 2 weitere Schweizer Rekorde gefallen. Überragende Schwimmerin war Maria Ugolkova, die am Sonntag im Einzel über 400 m Lagen und mit der Klubstaffel über 4x50 m Lagen einen neuen Bestwert realisierte. Bereits am Samstag hatte die gebürtige Russin über 200 m Freistil und 100 m Lagen neue Rekorde aufgestellt.