Halbmarathon-WM in China abgesagt

Die Halbmarathon-WM vom 22. November im chinesischen Yangzhou ist infolge der schwierigen Situation in der Corona-Pandemie in China abgesagt worden. Wie der Leichtathletik-Weltverband World Athletics am Dienstag mitteilte, wird Yangzhou nun 2027 Gastgeber der neu geschaffenen Strassenlauf-WM sein. Die Veranstaltung erlebt im nächsten Jahr am 30. September und 1. Oktober ihre Premiere in Lettlands Hauptstadt Riga. Erstmals werden in diesem Rahmen auch die WM-Titel im Halbmarathon und über 5 Kilometer vergeben.