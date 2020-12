Legende: Neuer Terminplan über den Jahreswechsel Andy Schmid und das Nationalteam. Keystone

Handball: Testspiele über Jahreswechsel

Der Schweizerische Handballverband hat für den abgesagten Yellow Cup ein Ersatzprogramm zusammengestellt. Das Nationalteam bestreitet über den Jahreswechsel nun je 2 Testspiele gegen Italien in Tenero (29./30. Dezember) und auswärts gegen Rumänien (8./9. Januar). Weiter teilte der Verband mit, dass die Schweiz für die in einem Monat beginnende Weltmeisterschaft als zweite Nachrücker-Nation nominiert wurde. Sollten 2 Mannschaften aufgrund der Corona-Pandemie für die WM Forfait geben müssen, käme die SHV-Auswahl kurzfristig zum Zug.

Volleyball: Cup nur mit NLA-Teams

Der Schweizer Volleyball-Cup wird in dieser Saison ausschliesslich mit NLA-Teams gespielt. Der Zentralvorstand von Swiss Volley entschied sich für eine Reduktion des Teilnehmerfeldes im Cup aufgrund der Tatsache, dass wegen der Corona-Pandemie die Meisterschaften in den unteren Ligen seit Ende Oktober und bis auf Weiteres unterbrochen sind. Die Cupfinals finden am 27. März in Winterthur statt. Ausserdem gab der Zentralvorstand bekannt, dass es im nächsten Frühjahr von der NLA bis zur 2. Liga keine Auf- und Absteiger geben wird.