Handball: Schweiz trifft in EM-Quali auf Dänen

Die Auslosung der Quali-Gruppen für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei hat der Schweizer Nati aus Topf 1 Dänemark beschert. Zudem trifft die Suter-Equipe auf Nordmazedonien (Topf 2) und Finnland (Topf 4). Die Quali beginnt am 4./5. November 2020 und endet am 2. Mai 2021. Die Gruppen-Ersten und -Zweiten qualifizieren sich für die Endrunde. Ebenso die 4 besten Drittklassierten der 8 Vierergruppen. Die beiden Organisatoren, Titelverteidiger Spanien und EM-Finalist Kroatien sind gesetzt. Die EM in Ungarn und der Slowakei 2022 ist die zweite EM nach 2020 mit 24 Teams.

Rad: WM in der Schweiz ohne Sagan

Peter Sagan fehlt an der Strassen-WWM Ende September in Aigle und Martigny. Der 3-fache Strassenweltmeister aus der Slowakei erklärte an einer Medienkonferenz der deutschen Equipe Bora-hansgrohe, dass der Kurs für ihn zu hart sei. Auf den 244 km gilt es fast 4'400 Höhenmeter zu bewältigen. Stattdessen bestreitet Sagan die Tour de France (29. August bis 20. September) und den Giro d'Italia (3. bis 25. Oktober).