Legende: Kein Check-in nötig Nati-Trainer Michael Suter und sein Team werden zuhause bleiben Keystone

Handball: Spiele der Nati abgesagt

Wegen mehreren Fällen von Covid-19 im Kader der Schweizer Nationalmannschaft verzichtet diese auf eine Teilnahme am Vierländerturnier im rumänischen Cluj. Die Schweiz wäre dort am 28. Dezember auf den Iran getroffen und hätte einen Tag später die Türkei oder Gastgeber Rumänien gefordert. Stattdessen sollen die Spieler nun in einem «Trainings-Lehrgang» in der Heimat am letzten Schliff für den bevorstehenden Yellow Cup (7.-9.1.) in Winterthur arbeiten.

02:46 Video Archiv: Keine EM im nächsten Jahr für die Handball-Nati Aus Sport-Clip vom 02.05.2021. abspielen

Handball: Sjöbrink und Pfadi lösen Vertrag auf

Pfadi Winterthur löst den Vertrag mit dem Schweden Markus Sjöbrink auf dessen Wunsch hin mit sofortiger Wirkung auf. Der 25-jährige Kreisläufer weilt aus nicht näher definierten gesundheitlichen Gründen bereits seit Mitte Oktober in seiner Heimat. Sjöbrink war auf diese Saison hin vom schwedischen Traditionsverein Lugi zum Schweizer Meister gestossen.