Legende: Bestritt 60 Länderspiele für die Schweiz Alen Milosevic. Keystone

Handball: Milosevic hat genug

Alen Milosevic wird nicht mehr für die Schweizer Handball-Nationalmannschaft auflaufen. Der Kreisläufer gab aus gesundheitlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Noch steht der 31-Jährige, der zuletzt immer wieder von Verletzungen heimgesucht wurde, diese Saison beim deutschen Bundesligisten Leipzig unter Vertrag. Danach wird er seine Profikarriere beenden, wie sein Klub mitteilte. Milosevic bestritt 60 Länderspiele für die Schweiz. Mit der Nationalmannschaft nahm er 2020 an der EM – und in diesem Jahr auch an der WM-Endrunde teil.