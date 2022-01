Legende: Wagt den Sprung ins Ausland Samuel Zehnder. Freshfocus

Handball: Samuel Zehnder verlässt die Kadetten Schaffhausen

Die Kadetten Schaffhausen verlieren Ende Saison ihren Topskorer. Der Flügelspieler und 28-fache Schweizer Internationale Samuel Zehnder (21) wechselt nach 10 Saisons beim aktuellen NLA-Leader, davon 3 in der 1. Mannschaft, in die deutsche Bundesliga zu Lemgo. Vor Zehnder hatte mit Spielmacher Jonas Schelker bereits ein anderer junger Kadett seinen Wechsel in die Bundesliga (zu Wetzlar) bekannt gegeben.

Rad: Froome muss Saisonstart verschieben

Der vierfache Tour-de-France-Champion Chris Froome muss seinen Saisonstart wegen Knieproblemen verschieben. «In den letzten zehn Tagen habe ich ziemlich starke Schmerzen an der Aussenseite meines Knies, wenn ich in die Pedale trete», sagte Froome. Der 36-Jährige vom Team Israel Start-Up Nation kämpft nach seinem schweren Trainingsunfall im Sommer 2019 um den Anschluss an die Spitze. 2021 war er bei der Tour de France nach einem Sturz auf der ersten Etappe nur auf Platz 133 gelandet. In diesem Jahr will er wieder angreifen.