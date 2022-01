Legende: Verabschiedet sich vom Spitzensport Roman Sidorowicz. Keystone

Handball: Sidorowicz beendet Karriere im Sommer

Der Schweizer Nationalspieler Roman Sidorowicz beendet im Alter von 30 Jahren seine Handball-Karriere. Der Rückraumspieler bat seinen Klub Pfadi Winterthur, den bis 2024 laufenden Vertrag am Ende dieser Saison vorzeitig aufzulösen. Er entschied sich für einen beruflichen Weg mit paralleler Ausbildung, was mit dem Spitzensport nicht vereinbar ist. Für die Schweizer Nati bestritt Sidorowicz seit 2014 74 Länderspiele, in denen er 169 Tore erzielte. In den WM-Playoffs im März und allenfalls April wird er der Schweiz noch zur Verfügung stehen.