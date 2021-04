Legende: Pfadi hat die Nase vorn Stefan Freivogel (links) im Zweikampf mit Thuns Stefan Huwyler. Archiv Keystone

Handball: Pfadi gewinnt Qualifikation

Pfadi Winterthur ist zum ersten Mal seit 2015 NLA-Qualifikationssieger. Die Zürcher verteidigten ihre Tabellenführung in der 27. und letzten Runde souverän. Sie gewannen auswärts gegen Wacker Thun 33:28. In der 14. und letzten Saison unter Trainer Adrian Brüngger geht Pfadi damit aus der Pole Position in die am 5. Mai beginnenden Playoffs. Erster Gegner ist im Viertelfinal der RTV Basel. In der abschliessenden Runde ging es nur noch darum, die Viertelfinal-Paarungen zu ermitteln. Neben Pfadi - RTV Basel kommt es zu den Begegnungen Kadetten Schaffhausen - BSV Bern, Kriens-Luzern - Wacker Thun und Suhr Aarau - St. Otmar St. Gallen.

Olympia: Corona-Fall beim Fackellauf

Die Olympia-Organisatoren in Tokio haben beim landesweiten Fackellauf den ersten offiziellen Corona-Fall zu verzeichnen. Wie das OK mitteilte, handle es sich um einen Mann in den 30ern, der am Staffellauf auf der westlichen Insel Shikoku teilgenommen hatte. Seine Rolle wurde nicht spezifiziert. Man werde «mit den medizinischen Behörden zusammenarbeiten, um die notwendigen Vorsichtsmassnahmen für einen sicheren Fackellauf zu treffen», hiess es weiter.