Legende: Treten im Europacup nicht an St. Otmar-Trainer Zoltan Cordas und seine Schützlinge. Freshfocus (Archiv)

Handball: Kein Europacup für St. Otmar

Die NLA-Mannschaft TSV St. Otmar tritt in dieser Saison nicht im Europacup an. Grund dafür sind die Reisebedenken wegen der Corona-Pandemie. Die St. Galler wären am 14. November in der 2. Runde des European Cup in Tschechien auf Robe Zubri getroffen. Eine Woche später hätte das Rückspiel in der Ostschweiz stattfinden sollen.

Skispringen: Leyhe verpasst die ganze Saison

Stephan Leyhe, mit der deutschen Mannschaft Weltmeister und Olympia-Zweiter, fällt die ganze Saison aus. Der 28-Jährige, der im letzten Winter in Willingen seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, zog sich im März einen Kreuzbandriss zu, der noch nicht genügend ausgeheilt ist.