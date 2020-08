Higgins gelingt Maximum-Break an Snooker-WM

Legende: Zielte ganz genau Snooker-Spieler John Higgins. imago images

Dem vierfachen Titelträger John Higgins ist bei der Snooker-WM in Sheffield ein seltenes Kunststück gelungen. Der Schotte spielte in seiner Achtelfinal-Partie gegen den Norweger Kurt Maflin ein sogenanntes «Maximum Break» von 147 Punkten. Dies ist der höchste Wert, den ein Spieler in einem Frame erreichen kann. Dieses perfekte Spiel war bei der WM zuletzt dem Schotten Stephen Hendry im Jahr 2012 gelungen.

Reiten: Kein Nationenpreis-Final in Barcelona

Die Pläne, mit dem CSIO in Spanien einen Abschluss für die Sommersaison zu veranstalten, fallen ins Wasser. Nachdem bereits sämtliche Nationenpreis-Events abgesagt worden sind, trifft es nun auch das Saisonfinale in Barcelona. Die Schweiz bleibt damit in der Division 1.