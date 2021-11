Rad: Imhof fährt auf Rang 5

Claudio Imhof ist bei der Bahn-Champions-League in Litauen auf Rang 5 gefahren. Der Ostschweizer hielt im Scratch bis zur letzten Runde mit. Er liegt nach 2 von 5 zur neuen Rennserie gehörenden Wettkämpfen auf Gesamtplatz 14 der Endurance-Kategorie. Der Tagessieg ging an den Spanier Sebastian Mura. Bei den Frauen dominierte Katie Archibald. Die schottische Olympiasiegerin gewann sowohl im Scratch als auch im Ausscheidungsrennen. Bei letzterem schaffte Michelle Andres den Sprung in die Top Ten und ist in der Kategorie «Ausdauer» wie Imhof Gesamt-14.

Basketball: Schweiz schlägt Zypern

Nach der Auftaktniederlage gegen Österreich zeigte die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft in der Vorqualifikation für die EM 2025 die perfekte Reaktion. Gegen Zypern feierte das Team von Trainer Ilias Papatheodorou am Sonntag in Freiburg einen 66:43-Sieg. Rückkehrer Natan Jurkovitz, der gegen Österreich gefehlt hatte, erzielte 12 Punkte.