Werden sich auch in der EM-Quali wieder lang machen müssen Die Schweizer Handball-Nationalspieler.

Handball: Schweiz gegen Ungarn, Litauen und Georgien

Die Schweizer Handballer bekommen es in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland mit Ungarn, Litauen und Georgien zu tun. Dies ergab die Auslosung der 8 Gruppen in Berlin. Je die ersten 2 Teams und die besten 4 Drittplatzierten lösen das EM-Ticket. Die Schweizer waren aufgrund der guten Resultate in jüngster Vergangenheit im 2. von 4 Töpfen eingeteilt.

Golf: Schweizer überzeugen

Der 30-jährige Golfprofi Mathias Eggenberger siegte erstmals an einem Turnier auf einer europäischen Tour. Er gewann auf der Alps Tour, einem Circuit der 3. Stufe, das Turnier in Rom. Die Lausanner Profigolferin Kim Métraux erreichte in Johannesburg mit Rang 2 ihr bestes Resultat auf der europäischen Frauentour.

Motorrad: Kein Freitags-Training nach Frachtflieger-Defekt

Beim Motorrad-Grand-Prix von Argentinien wird es am Freitag keinen Trainingsbetrieb geben. Grund ist ein defektes Frachtflugzeug mit Material der Teams. Die Maschine ist in Kenia gestrandet und soll deshalb erst am Freitag in Argentinien eintreffen. Sämtliche Trainings finden nun am Samstag statt. Die Rennen stehen am Sonntag auf dem Programm.

