Beachsoccer: WM-Final steht

An der Beachsoccer-WM in Paraguay wird der Titel entweder an Italien oder Portugal gehen (am Sonntag ab 21:50 Uhr auf SRF zwei). Die «Azzurri», die im Viertelfinal die Schweizer ausgeschaltet hatten, bezwangen in Asuncion Russland dank eines Penaltys in der Nachspielzeit mit 8:7. Noch länger musste sich Portugal gedulden, ehe der Sieg gegen Japan feststand. Die Iberer entschieden den 2. Halbfinal im strömenden Regen erst im Penaltyschiessen mit 4:3 für sich.

Handball: Kadetten verlieren letztes CL-Spiel

Die Kadetten Schaffhausen haben das letzte Champions-League-Spiel auswärts gegen die Russen von Medwedi Tschechow mit 27:29 verloren. Damit beendet der Schweizer Meister das Pensum in der Gruppe D auf dem enttäuschenden letzten Platz. Die Kadetten, die von 10 Partien nur 2 gewinnen konnten, hatten bereits vor dem abschliessenden Spiel in Russland keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Rad Bahn: Schir in Hongkong auf dem Podest

Nach dem Bahnvierer, der am Vortag Platz 3 in der Mannschaftsverfolgung belegt hatte, schaffte es am Weltcup der Bahnfahrer in Hongkong auch Théry Schir im Omnium auf das Podest. Der Romand musste sich im vierteiligen Mehrkampf nur dem Neuseeländer Campbell Stewart und dem Deutschen Roger Kluge geschlagen geben und sicherte der Schweiz damit wertvolle Punkte in der Olympia-Qualifikation.

Sendebezug: srf.ch/sport, sportlive, 30.11.19, 20:10 Uhr