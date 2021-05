Legende: Kein Jubiläums-Schwingfest im September Die Corona-Pandemie verhindert den Grossanlass. Keystone

Schwingen: Jubiläums-Fest doch nicht im September

Eigentlich hätte das eidgenössische Jubiläums-Schwingfest in Appenzell am 5. September 2021 über die Bühne gehen sollen. Daraus wird nun nichts. Grund dafür ist die nach wie vor fehlende Planungssicherheit für den Grossanlass, zu dem 20'000 Gäste erwartet werden. Eine Durchführung mit weniger Zuschauern komme für die Organisatoren nicht in Frage. Man werde nun prüfen, wann der Event steigen soll. Zur Diskussion stehe eine Realisierung im nächsten Jahr.

Fechten: Keine EM in Plovdiv

Die für Mitte Juni geplanten Europameisterschaften der Fechter in Plovdiv fallen dem Coronavirus zum Opfer. Dies melden mehrere Quellen in den sozialen Medien. Die Titelkämpfe in Bulgarien hätten die Hauptprobe für die Olympischen Spiele in Tokio sein sollen. Ob sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, ist offen. Die Schweizer Degen-Equipe der Männer wird somit in Tokio den ersten Wettkampf seit März 2021 bestreiten. Damals hatte beim Weltcup in Kasan das Trio Max Heinzer, Lucas Malcotti und Michele Niggeler das Olympia-Ticket gelöst.