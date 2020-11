Legende: Bronze war in Reichweite Der Schweizer Judoka Nils Stump (in Blau), hier im Halbfinal-Kampf mit dem Moldawier Victor Sterpu. Keystone

Judo: Stump verpasst EM-Medaille knapp

Nils Stump hat an der Judo-EM in Prag in der Gewichtsklasse bis 73 kg als 5. seine erste Medaille nur knapp verpasst. Im Kampf um Bronze ging der 23-Jährige aus Uster gegen den Weltranglisten-2. Rustam Orujow (AZE) früh mit einer Wertung in Führung. Der Weltmeister konterte aber und gewann durch eine Ippon-Wertung vorzeitig. Bereits im Final des Grand-Slam-Turniers in Budapest vor einem Monat war der Schweizer Orujow im Final unterlegen. Stump hatte sich mit drei Siegen für die Halbfinals qualifiziert, unterlag dort jedoch mit Ippon dem Moldawier Victor Sterpu.

Faustball-WM der Frauen 2021 in der Schweiz

Die iverschobene Faustball-WM der Frauen findet in der Schweiz statt. Zum 2. Mal nach 2006 ist Jona vom 13. bis 17. Juli Schauplatz der Titelkämpfe. Ursprünglich hätte die WM vom 2. bis 7. November in Chile abgehalten werden sollen. Das südamerikanische Land musste sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch als Ausrichter zurückziehen. Die Schweizer Frauen zählen im Faustball zur Weltspitze. Sie gewannen 2016 Bronze, 2018 Silber. Im letzten Jahr wurden die WM-Medaillen bei den Männern in Winterthur vergeben.