Judo: Tschopp in Kasan auf Platz 3

Evelyne Tschopp hat beim Grand-Slam-Turnier in Kasan/RUS eine überzeugende Leistung gezeigt. Die Baselbieterin wurde in der Klasse bis 52 kg Dritte. Sie setzte sich in der Repechage im entscheidenden Duell um den 3. Rang gegen die Russin Alessja Kusnezowa durch. Tschopp gewann in der für die Olympia-Teilnahme massgeblichen Judo-Weltrangliste 500 Punkte dazu. Sie hält damit Anschluss an die ersten 10, was für einen Start in Japan eine solide Position darstellt. Im gleichen Gewichtslimit klassierte sich in Kasan die Zürcherin Fabienne Kocher auf dem 7. Rang.