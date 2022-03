Handball: Kadetten verschaffen sich gute Ausgangslage

Die Kadetten Schaffhausen haben das Achtelfinal-Hinspiel in der European League für sich entschieden. Der Schweizer Vertreter setzte sich zuhause 32:26 gegen Sävehof durch. Zur Pause lagen die Schaffhauser gegen die Schweden noch mit 13:14 im Hintertreffen. Dann drehte das Team von Adalsteinn Eyjolfsson auf und stellte in einer starken Phase mit 5 Toren in Serie auf 18:14. Samuel Zehnder brachte 9 seiner 10 Würfe im gegnerischen Kasten unter. Das Rückspiel im zweithöchsten europäischen Handball-Wettbewerb findet in einer Woche statt.

Segeln: Team New Zealand verzichtet auf Heimrecht

Das Schweizer Team Alinghi wird 2024 vor Barcelona um den America's Cup segeln. Wie aus Katalonien bekannt wurde, unterschrieb die Regierung mit dem Titelhalter Team New Zealand eine Vereinbarung. Erst zum 2. Mal in der 170-jährigen Geschichte der wichtigsten Segelregatta verzichtet der Inhaber des America's Cup freiwillig auf sein Heimrecht. 2017 hatte das US-Team Oracle Bermuda als Austragungsort gewählt. Diesmal führten gescheiterte Verhandlungen mit der neuseeländischen Politik über die Finanzierung zum Gastspiel in Spanien.