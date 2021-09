Legende: Freude über den Erfolg Die Kadetten spielen auch diese Saison europäisch. Archivbild Keystone

Handball: Kadetten spielen europäisch

Die Kadetten Schaffhausen stehen wie der direkt startberechtigte Schweizer Meister Pfadi Winterthur in der Gruppenphase der European League. Die Kadetten gewannen in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Granollers nach dem Hin- auch das Rückspiel. In Katalonien liessen sie eine Woche nach dem 36:33-Sieg zuhause ein 32:27 folgen. Ihre Gegner werden die Kadetten und Pfadi am Donnerstag erfahren, wenn die 24 Mannschaften den vier Sechsergruppen zugelost werden.