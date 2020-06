Legende: Sein Team erhielt keine Wildcard Bojan Beljanski, hier im Einsatz in der Champions League 2019. Freshfocus

Handball: Kadetten Schaffhausen müssen in die EHL

Die Kadetten Schaffhausen haben vom europäischen Handballverband EHF keine Wildcard für die Champions League erhalten. Dementsprechend werden die Schweizer Meister im Handball im zweitklassigen Europacup-Wettbewerb, der European Handball League (EHL), im Einsatz stehen. Die Auslosungen für die Gruppenphase der EHL werden am 1. Oktober stattfinden, das erste Spiel im Europacup ist für die Schaffhauser auf den 20. Oktober terminiert. Die Kadetten hatten sich als eines von 14 Teams für eine der 6 verfügbaren Wildcards beworben.

Behindertensport: Früherer Formel-1-Fahrer Zanardi bei Unfall schwer verletzt

Alessandro Zanardi ist bei einem Verkehrsunfall in Italien schwer verletzt worden. Der 53-jährige beinamputierte Italiener war gemäss einem Polizeisprecher am Freitag mit seinem Handbike nahe der Stadt Pienza in der Toskana unterwegs, als der Unfall passierte. Zanardi wurde mit einem Helikopter in ein Spital in der Nähe gebracht. Dort musste den Ärzten zufolge eine «heikle neurochirurgische Operation» durchgeführt werden. Zanardis Zustand sei «sehr ernst».