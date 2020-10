Legende: Wird in Schaffhausen zu sehen sein Andy Schmid. Keystone

Handball: Attraktives Los für Kadetten

Die Kadetten Schaffhausen haben anlässlich der Gruppen-Auslosung der European League in Wien ein spannendes Los erhalten. In Gruppe D trifft der einzige Schweizer Vertreter im zweithöchsten Europacup-Wettbewerb auf das deutsche Spitzenteam Rhein-Neckar Löwen mit dem Schweizer Nationalspieler Andy Schmid. Die weiteren Gruppengegner des Schweizer Meisters von 2019 heissen Tatabanya (Ungarn), Pelister Bitola (Nordmazedonien), GOG Svendborg (Dänemark) und Trimo Trebnje (Slowenien). Die Gruppenphase der direkt unter der Champions League angesiedelten European League startet am 20. Oktober.