Legende: Adalsteinn Eyjolfsson Steht ab der neuen Saison an der Seitenlinie bei Kadetten Schaffhausen. imago images

Handball: Kadetten holen isländischen Trainer

Adalsteinn Eyjolfsson heisst der neue Chefcoach von Kadetten Schaffhausen. Der 42-jährige Isländer unterschrieb beim Schweizer Handballmeister einen Zweijahresvertrag und wird ab der neuen Saison die Nachfolge von Petr Hrachovec antreten. Den Vertrag mit dem Tschechen lassen die Kadetten am Ende dieser Saison auslaufen. Eyjolfsson arbeitete in den vergangenen zwölf Jahren in Deutschland, wo er unter anderem mit dem ThSV Eisenach in die Bundesliga aufstieg. Seine letzte Station war der Bundesligist HC Erlangen.