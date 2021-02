Handball: Kadetten gewinnen in Ungarn

Die Kadetten Schaffhausen haben in der European League auch die zweite Partie gegen Tatabanya (HUN) für sich entschieden. Dem 27:23-Erfolg von letzer Woche zuhause liessen die Schaffhauser auswärts einen 32:30-Sieg folgen. Der Start in die Partie war den Schaffhausern dabei gründlich missglückt. Zwischenzeitlich lag das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson mit 6 Toren zurück, in die Pause ging man mit einem 15:18-Rückstand. Dank dem 4. Sieg im 8. Gruppenspiel steht fest, dass die Kadetten die Achtelfinals erreichen werden.

Legende: Qualifizierten sich für den Achtelfinal Die Kadetten Schaffhausen um Captain Gabor Csaszar. (Archiv) Keystone

Leichtathletik: Rekord-Delegation an der Hallen-EM

Die Schweiz wird an den Hallen-Europameisterschaften in Torun (4. bis 7. März) mit der Rekord-Delegation von 24 Athletinnen und Athleten vertreten sein. Unter den EM-Startern befinden sich 13 Neulinge. Angeführt wird das Schweizer Team von Lea Sprunger, die in Polen über 400 m als Titelverteidigerin an den Start geht. Mit der 800-m-Spezialistin Selina Rutz-Büchel steht eine zweite Hallen-Europameisterin (2015 und 2017) im Schweizer Aufgebot. Nicht dabei ist trotz erfüllter EM-Limite Hürdenläufer Jason Joseph. Der Schweizer Rekordhalter absolviert momentan ein Trainingslager in den USA.

Legende: Reist als Titelverteidigerin nach Polen Lea Sprunger. Keystone

Unihockey: Winterthur ist Gastgeber der Superfinals

Die beiden Superfinals in der NLA finden in Winterthur statt. Jener der Frauen ist für den 10. April geplant, jener der Männer ist noch nicht terminiert. Ursprünglich hätte die Meisterschaftsentscheidung vor rund 8000 Zuschauern in Kloten stattfinden sollen. Angesichts der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist der Verband nach Winterthur ausgewichen. Dort finden auch jene Playoff-Partien statt, die ab dem 6. März wöchentlich bei SRF zu sehen sein werden.