Legende: Steht vor einer grossen Herausforderung Kadetten-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson. KEYSTONE/Alexandra Wey

Handball: Schaffhausen mit schwieriger Gruppe

Die Kadetten Schaffhausen kennen ihre fünf Gegner in der Gruppenphase der European League. Die Schweizer bekommen es unter anderem mit Titelverteidiger Benfica Lissabon zu tun. Die in der vergangenen Saison in die Viertelfinals vorgestossenen Kadetten treffen dazu auf Tatran Presov aus der Slowakei, den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, den zweifachen Champions-League-Sieger Montpellier und das zum ersten Mal qualifizierte Fejer Veszprem aus Ungarn. In den vier Gruppen mit je sechs Teams treten die Mannschaften in Heim- und Auswärtsspielen gegeneinander an. Nach den zehn Runden qualifizieren sich die ersten vier pro Gruppe für die Achtelfinals. Die erste Runde wird am Dienstag, 25. Oktober, gespielt.