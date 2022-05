Handball: Favoritensiege zum Halbfinal-Auftakt

Die Kadetten Schaffhausen feierten zum Auftakt des Playoff-Halbfinals einen ungefährdeten 34:29-Sieg über GC Amicitia. Zwar vermochten die Zürcher Cupsieger mit den favorisierten Nordschweizern durchaus mitzuhalten, zum Coup fehlten ihnen nach der Schaffhauser Egalisierung in Minute 13 (8:8) aber stets einige Punkte. Nachdem es zur Pause 17:13 aus Sicht der Schaffhauser gestanden hatte, verteidigten die Kadetten ihren Vorsprung auch in der 2. Halbzeit ohne Probleme und gehen damit in der Best-of-5-Serie in Führung. Auch Pfadi Winterthur legte beim 33:26-Heimsieg gegen Wacker Thun im Halbfinal mit 1:0 vor.