Legende: Kämpfen um den Titel Jonas Schelker und die Kadetten Schaffhausen. Freshfocus

Handball: Schaffhausen souverän in den Final

Die Kadetten Schaffhausen sind auf direktem Weg in den Playoff-Final eingezogen. Der Qualifikationssieger setzte sich gegen den BSV Bern auch im 3. Halbfinal durch und entschied die Serie nach dem 32:22 mit 3:0 für sich. Im Final treffen die Kadetten auf Pfadi Winterthur oder Wacker Thun. In dieser Serie gingen die Winterthurer am Sonntag dank einem 31:28-Heimsieg mit 2:1 in Führung.

Mountainbike: Neff startet mit Sieg

Jolanda Neff hat ihre Saison mit einem Sieg lanciert. Die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres setzte sich im deutschen Heubach 1:40 Minuten vor der Einheimischen Ronja Eibl und 2:12 vor Anne Teuber (Hol) durch. In den letzten Wochen und Monaten bestritt die 26-jährige St. Gallerin für ihr neues Team Trek-Segafredo mehrere Strassen- und Querrennen.

Basketball: Elfic mit klarem Sieg in Final-Spiel 1

Im Cupfinal hatte Elfic Fribourg gegen Winterthur noch eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Zum Auftakt des Playoff-Finals gelang den Liga-Dominatorinnen nun sogleich die Revanche. Elfic gab sich zuhause keine Blösse und legte in der Best-of-5-Serie dank einem klaren 84:58-Sieg zum 1:0 vor.