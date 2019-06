Legende: Noch nicht in Bestform Mujinga Kambundji (Archiv). Reuters

Verhaltener Saisonauftakt von Kambundji

Mujinga Kambundji hat bei ihrem ersten Freiluftrennen der Saison in Nancy nicht glänzen können. Die Bernerin musste sich über 100 m mit einer Zeit von 11,54 Sekunden und dem 5. Platz bescheiden. Die Bestzeit der 27-Jährigen über die Sprintstrecke liegt bei 10,95 Sekunden.

Moser mit Ausrufezeichen

Für das Highlight aus Schweizer Sicht sorgte in Nancy Stabhochspringerin Angelica Moser. Mit dem Saisonbestwert von 4,55 m sprang sie auf Rang 2 und verbesserte sich damit um 10 cm.

Fechten: Schweizerinnen verpassen Exploit

Die Schweizer Degen-Spezialistinnen scheiterten an der Fecht-EM in Düsseldorf bereits im ersten Gefecht in den Achtelfinals. Das Schweizer Team mit der Einzel-EM-11. Noemi Moeschlin, Pauline Brunner, Manon Emmenegger sowie der Vorjahres-WM-3. Laura Stähli unterlag Ungarn mit 38:45. Am Ende wurden die Schweizerinnen 11.

Judo: Kocher unterliegt der Olympiasiegerin

Im Judo-Wettkampf der Frauen bei den Europa-Spielen in Minsk verpasste Fabienne Kocher in der Kategorie bis 52 kg den Exploit. Die 26-jährige Judoka scheiterte in der 2. Runde an Olympiasiegerin Kelmendi erst im Golden Score (Verlängerung).