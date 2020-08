Leichtathletik: Kambundji siegt in 11,21 Sekunden

Mujinga Kambundji hat sich beim Meeting in Langenthal souverän den Sieg über 100 m gesichert. In ihrem 1. Saisonrennen über diese Distanz setzte sich die Bernerin mit einer Zeit von 11,21 Sekunden durch. Der Schweizer Saison-Bestwert von Ajla Del Ponte steht bei 11,08 Sekunden. Wenig später setzte sich Kambundji in 23,33 Sekunden auch über 200 m durch. Über 110 m Hürden siegte der Schweizer Rekordhalter Jason Joseph in 13,50 Sekunden.

Triathlon: EM 2020 findet nicht statt

Die ursprünglich für Anfang Juli geplante und später auf Ende August verschobene Triathlon-EM über die olympische Distanz im estnischen Tartu findet nicht statt. Grund für die Absage der Titelkämpfe sind die zuletzt wieder ansteigenden Coronavirus-Infektionen sowie die Reiserestriktionen innerhalb Europas.