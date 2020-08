Legende: Vorsichtsmassnahme nach Schmerzen Mujinga Kambundji wird in Monaco nicht antreten. Keystone

LA: Kein Duell Kambundji vs. Del Ponte in Monaco

Mujinga Kambundji verzichtet auf die Teilnahme am Diamond-League-Meeting vom Freitag in Monte Carlo. Die Bernerin verspürte nach dem Training am Dienstag Schmerzen am Sitzbein. Eine Untersuchung hat ein kleines Ödem zutage gefördert. Die WM-Dritte über 200 m will trotzdem kein Risiko eingehen. Im Fürstentum wäre es zum ersten Duell in dieser Saison gegen ihre formstarke Landsfrau Ajla Del Ponte gekommen.

Schwimmen: Mamié mit Schweizer Rekord über 100 m Brust

Die 22-jährige Zürcherin Lisa Mamié erzielt an ihrem ersten offiziellen Wettkampf nach der Corona-Pause einen neuen Schweizer Rekord über 100 m Brust. Sie unterbot an der Sette Colli Trophy in Rom ihre bisherige Bestmarke von 1:07,11 Minuten um 51 Hundertstelsekunden auf 1:06,60 Minuten. Dank dieser Zeit gewann Mamié den prestigeträchtigen Wettkampf gegen namhafte Konkurrenz.