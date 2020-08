Legende: Nicht nur das Schwimmen fällt ins Wasser 2020 findet in Rapperswil-Jona kein Ironman statt. Keystone

Triathlon: Ironman Rapperswil-Jona abgesagt

Der Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona findet in diesem Jahr nicht statt. Zunächst wurde er vom 7. Juni auf den 13. September verschoben, die anhaltende Coronavirus-Pandemie verunmöglicht nun aber eine Durchführung. Die vierfache Weltmeisterin Daniela Ryf wollte dort in den Wettkampfbetrieb zurückkehren.

Motorsport: Zanardi macht Fortschritte

Dem mit seinem Handbike verunglückten früheren Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi geht es besser. Es gebe «deutliche klinische Verbesserungen» seit der Einlieferung am 24. Juli, teilte das San Raffaele Hospital mit. Der 53-jährige Italiener hatte beim Unfall am 19. Juni in der Toskana schwere Kopfverletzungen erlitten. Danach wurde er in mehreren Spitälern behandelt. Zanardi werde nun in einer Abteilung mit halb-intensiver Pflege behandelt, hiess es.