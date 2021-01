Legende: Die Nati A bleibt geschlossen Es gibt weder Auf- noch Absteiger. Keystone

Unihockey: Anpassungen in der NLA

Nach dem corona-bedingten Saisonabbruch vor 10 Tagen in allen Unihockey-Ligen unterhalb der Nationalliga A hat die Nationalliga-Versammlung nun wie erwartet entschieden, dass es sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen in der Nationalliga A keine Auf- und Absteiger gibt. Die Meistertitel werden in Playoff-Serien für Viertel- und Halbfinals sowie in einem Superfinal ausgespielt. Die Playoffs beginnen bei den Männern am 10. März, bei den Frauen am 27. Februar.

Rad: Neue Termine im Kalender

Der nationale Verband Swiss Cycling hat Ort und Datum von vier Schweizer Meisterschaften in diesem Jahr fixiert. Im Mountainbike finden die Titelkämpfe im Cross Country am 29./30. Mai in Gstaad, diejenigen im Marathon am 26./27. Mai im Kanton Freiburg und die Downhill-Wettkämpfe am 17./18. Juli in Leysin statt. Die Medaillen im BMX werden 25. September in Echichens im Kanton Waadt vergeben.