Legende: Fällt in diesem Jahr aus In Paris gibt es 2020 kein Diamond-League-Meeting. imago images

Leichtathletik: Meetings in Paris und Eugene abgesagt

Die bereits verschobenen Diamond-League-Bewerbe in Paris (6. September) und Eugene/USA (4. Oktober) fallen wegen den Auswirkungen der Corona-Krise ersatzlos aus. Zudem wurde das bislang für den 16. August geplante Meeting im britischen Gateshead verschoben; ein neuer Termin steht noch nicht fest. Damit wird die Diamond League nach aktuellem Stand nur noch aus 8 regulären statt ursprünglich 15 Meetings bestehen. Die Serie soll am 14. August in Monaco beginnen und am 17. November an einem noch nicht festgelegten Austragungsort in China enden.

Basketball: In der NBA wird ab dem 30. Juli wieder gespielt

Die NBA und die Spielergewerkschaft gaben am Freitag bekannt, dass sie sich definitiv auf einen Plan zur Wiederaufnahme der Saison geeinigt haben.

Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle geht der Spielbetrieb ab dem 30. Juli in Disney World (Florida) weiter. Der genaue Spielplan soll im Laufe dieses Freitags enthüllt werden. Die amerikanische Basketball-Liga war am 11. März nach dem positiven Corona-Test von Rudy Gobert (Utah Jazz) unterbrochen worden.