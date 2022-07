Legende: Edelmetall wird ohne sie ausgefochten Pauline Brunner und Laura Stähli trösten sich. Keystone/EPA/ERDEM SAHIN

Degenfechten: Schweizerinnen gehen leer aus

Die Schweizer Degenfechterinnen scheitern an der WM in Kairo im Teamwettkampf im Viertelfinal. Pauline Brunner, Laura Stähli, Noemi Moeschlin und Angeline Favre unterlagen den Italienerinnen mit 33:45. Nach den Siegen am Vortag gegen Grossbritannien und Titelverteidiger China waren wie schon vor einem Monat im Halbfinal der Europameisterschaften die routinierten Italienerinnen um die zweifache Einzel-Weltmeisterin Rossella Fiamingo zu stark. Nach einem Sieg gegen die Ukraine und einer Niederlage gegen die USA in der Platzierungsrunde beendeten die Schweizerinnen die WM auf dem 6. Rang. Die Schweizer Männer erreichten den Viertelfinal dank Siegen gegen Hongkong und Tschechien. Max Heinzer, Alexis Bayard, Lucas Malcotti und Hadrien Favre kämpfen am Freitag gegen Titelverteidiger Frankreich um den Halbfinal-Einzug.

02:53 Video Archiv: Straub wird erste Schweizer Fecht-Weltmeisterin Aus Sport-Clip vom 12.07.2020. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.

Golf: Weitere grosse Namen in Crans

Der Neuseeländer Ryan Fox (35), die Nummer 5 in Europa, und der Schwede Sebastian Söderberg (31), Sieger 2019, haben ihre Teilnahmen am Omega European Masters in Crans-Montana bestätigt. Das prestigeträchtige Turnier auf dem Walliser Hochplateau findet vom 25. bis zum 28. August statt. Vor drei Jahren verdarb Sebastian Söderberg den Zuschauern im Wallis eine Freude. Sie hätten sich den nordirischen Superstar Rory McIlroy als Sieger gewünscht. Fünf Spieler waren nach den vier Runden schlaggleich an der Spitze. Im Stechen ging es zuletzt nur noch um Söderberg und McIlroy. Der Schwede siegte.