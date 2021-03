Legende: Fernab der Öffentlichkeit Die Olympische Flamme wird dem Coronavirus geschuldet ohne die übliche Aufmerksamkeit durch Japan reisen. imago images

Olympische Spiele: Keine Fans beim Start des Fackellaufs

Die olympische Flamme geht am 25. März ohne Zuschauer auf ihre Reise durch Japan. Die Zeremonie in Fukushima, wo es vor 10 Jahren als Folge eines Erdbebens zur Atomreaktorkatastrophe gekommen ist, findet wegen der Corona-Pandemie vorsichtshalber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Fackellauf endet am 23. Juli in Tokio anlässlich der Eröffnungsfeier der Olympische Spiele.

Olympische Spiele: Verschiebungen im Skateboard und Schiessen

Weiter gaben die Olympia-Organisatoren am Montag bekannt, dass die Test-Events in den Kategorien Skateboard und Schiessen auf Mai verschoben werden. Dies vor dem Hintergrund der vielerorts steigenden Corona-Zahlen. Die Skateboard-Wettbewerbe finden statt Ende April am 13. und 14. Mai statt. Die Disziplin taucht in Tokio erstmals im Olympischen Programm auf. Das Schiessen wurde auf Ende Mai verlegt.