Legende: Nimmt eine neue Aufgabe an Rolf Kern. Freshfocus

Unihockey: Frauen-Nati braucht neuen Trainer

Rolf Kern gibt seinen Posten als Trainer des Unihockey-Nationalteams der Frauen per sofort ab. Der 45-Jährige wechselt zur Männerauswahl und übernimmt dort die Aufgaben als Assistenztrainer vom zurückgetretenen Esa Jussila. Kern betreute das Nationalteam der Frauen während insgesamt sechs Jahren und gewann an drei Weltmeisterschaften zweimal Bronze. Höhepunkt in der Amtszeit des Zürchers war die Silbermedaille an der Heim-WM in Neuenburg 2019, als die Schweizerinnen gegen Tschechien in extremis den Finaleinzug schafften.