Legende: Kümmert sich um die Offensive bei Washington Jennifer King. Keystone

NFL: Von der Praktikantin zur Assistenz-Trainerin

Jennifer King wird erste schwarze Vollzeit-Trainerin in der Football-Profiliga NFL. Das Washington Football Team beförderte die bisherige Praktikantin zur Assistenz-Trainerin für die Offensive. Das teilte der Klub am Dienstag auf seiner Homepage mit. King, die selbst für 3 Frauen-Profiteams gespielt hat, nahm ihre Arbeit in Washington vor der abgelaufenen Hauptrunde auf. Sie widmete sich dabei den Runningbacks. In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 war sie Praktikantin bei den Carolina Panthers, deren damaliger Headcoach Ron Rivera inzwischen für das Washington Football Team arbeitet.