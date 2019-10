Legende: Das Podest im Boulder-Wettbewerb Petra Klingler, Miho Nonaka und Urska Repusic (v.l.). Getty Images

Sportklettern: Silber für Klingler

Die Schweizer Sportkletterin Petra Klingler hat an den erstmals ausgetragenen World Beach Games in der katarischen Hauptstadt Doha die Silbermedaille gewonnen. Die 27-jährige Zürcherin musste sich im Final der Disziplin Bouldern lediglich der Qualifikationssiegerin Miho Nonaka aus Japan geschlagen geben. Klingler wird die Schweiz auch im nächsten Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio vertreten. An den World Beach Games ist Klingler Teil einer 14-köpfigen Delegation von Swiss Olympic. Der neu kreierte Anlass mit 14 nicht-olympischen Sportarten und über 1300 teilnehmenden Athletinnen und Athleten dauert noch bis Mittwoch.

Allgemeines: Bolt eröffnet Stadion in Tokio

Mit dem achtfachen Olympiasieger Usain Bolt als Stargast wird nächsten Montag Japans neues Nationalstadion in Tokio eröffnet. In der 68'000 Zuschauern Platz bietenden Arena am Ort des Stadions von Olympia 1964 finden nächstes Jahr im Rahmen der Olympischen Sommerspiele sowie der Paralympics die Eröffnungs- und Schlussfeier statt. Ausserdem sind die Leichtathletik-Wettbewerbe und einige Partien des olympischen Fussballturniers dort angesetzt.