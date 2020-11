Legende: In starker (Olympia-)Form Petra Klingler. Freshfocus

Sportklettern: Klingler und Lehmann gelingt EM-Auftakt

Zum Auftakt in die Sportkletter-EM haben Petra Klingler und Sascha Lehmann für Schweizer Ausrufezeichen im Speed-Klettern gesorgt. Klingler erklomm die vertikale 15 Meter-Wand in 8,598 Sekunden und stellte damit einen Schweizer Rekord auf. Ihre alte Bestmarke lag bei 8,710 Sekunden. Damit erreichte Klingler den Viertelfinal, klassierte sich zum Schluss als 7. Sascha Lehmann stiess bei den Männern überraschend bis in den Achtelfinal vor. Am Sonntag steigt die Qualifikation für die Boulder-Wettkämpfe.

Schwimmen: Zwei Weltrekorde in 40 Minuten

Caeleb Dressel hat im Final der International Swimming League am Samstag gleich zwei Kurzbahn-Weltrekorde aufgestellt. Zuerst knackte der Amerikaner in Budapest die bisher unerreichte Marke von 48 Sekunden über 100 m Delfin und gewann seinen Finallauf in 47,78 Sekunden. Rund 40 Minuten später unterbot der 24-Jährige auch noch seinen eigenen Weltrekord über 50 m Crawl um 8 Hundertstel und schlug nach 20,16 Sekunden an.