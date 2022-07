Legende: Hat Grund zur Freude Fabienne Kocher. Freshfocus/Victor Joly (Archiv)

Judo: Kocher und Eich belegen 3. Plätze

Die Schweizer Judoka Fabienne Kocher im Limit bis 52 kg und Daniel Eich in der Klasse bis 100 kg schafften es am Grand Prix in Zagreb jeweils als Dritte auf das Podest. Für Kocher war es der dritte 3. Rang in diesem Jahr nach dem Grand Prix Portugal und dem Grand Slam in Paris im Winter. Für den erst 22-jährigen Eich war es das zweite Top-Resultat in diesem Jahr nach dem Gewinn der EM-Bronzemedaille.