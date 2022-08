Legende: Behielten im Halbfinal die Oberhand Die rotgekleideten Könizer. Markus Aeschimann/swiss unihockey

Unihockey: Köniz fordert Winterthur im Supercup

Der Sieger des Supercups im Unihockey kommt entweder aus Köniz oder aus Winterthur. Dies ergaben die Halbfinal-Partien vom Samstag. In beiden Duellen der Vorschlussrunde war es dabei zu einem Derby gekommen: Gegen den Schweizer Meister GC behielt Rychenberg Winterthur mit 7:4 die Oberhand, mit einem Tor weniger (6:4) gewann Floorball Köniz das Lokalduell gegen Wiler-Ersigen und sicherte sich die Finalteilnahme. Das Endspiel steigt am Sonntag um 19 Uhr.

Automobil: DTM-Pilot Feller Dritter auf Nürburgring

Ricardo Feller sicherte sich im DTM-Masters einen weiteren Podestplatz: Der 22-jährige Aargauer wurde in seinem Audi auf dem Nürburgring Dritter. Besser als Feller waren einzig die Gebrüder Sheldon und Kelvin van der Linde aus Südafrika. Wegen Nebels mussten sich die Fahrer in Geduld üben, der Start verzögerte sich um rund 4 Stunden. Am Sonntag steht an selber Wettkampfstätte ein weiteres Rennnen auf dem Programm.