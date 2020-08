Unihockey: Köniz schaltet Wiler im Supercup aus

Beim Unihockey-Supercup in der Saalsporthalle in Zürich steht Floorball Köniz im Final der Männer. Die Könizer setzten sich im Halbfinal gegen Wiler-Ersigen mit 5:4 nach Penaltyschiessen durch. Im Endspiel trifft Köniz auf Alligator Malans, das Cupsieger Zug gleich mit 14:2 aus der Halle schoss. Im Final der Frauen fordern die Wizards Bern Burgdorf die Kloten-Dietlikon Jets. Während sich die Wizards im Berner Duell gegen UHV Skorpion Emmental knapp mit 6:5 durchsetzten, feierten die Jets gegen Piranha Chur einen deutlichen 7:1-Sieg.

Leichtathletik: Glanzleistungen von Raess und Elmer

Jonas Raess befindet sich in hervorragender Form. In Göteborg stellte der 26-jährige Zürcher über 5000 m mit einer Zeit von 13:20,08 Minuten eine persönliche Bestleistung auf. Nur 4 Schweizer waren jemals schneller über diese Distanz. Das Rennen beendete er auf dem 4. Schlussrang. Für den nächsten Schweizer Exploit sorgte Tom Elmer in Lyon. Die 1500 m absolvierte er in 3:38,70 Minuten – so schnell wie kein Schweizer in diesem Jahrtausend.

Legende: Weiss in Göteborg zu überzeugen Jonas Raess. Keystone/Archiv

Handball: Kriens bezwingt Dubrava knapp

Im Hinspiel der ersten Runde der European League bezwangen die Handballer des HC Kriens-Luzern RK Dubrava zu Hause mit 29:27. Der HCK schlug das kroatische Team zwar verdient, verpasste es aber, sich für das Rückspiel eine bessere Ausgangslage zu erarbeiten. Dieses findet am kommenden Samstag in Dubrava statt.