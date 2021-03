Legende: Lassen den Tigers keine Chance Floorball Köniz. SRF

Unihockey: Köniz gewinnt Spiel und Serie

Floorball Köniz zieht mit einer Gala in den Playoff-Halbfinal ein. Gegen die Tigers aus Langnau gewann der 3. der Master Round auswärts 10:0 und entschied damit die Serie mit 4:2 für sich. Dank je 2 Toren in den ersten zwei Dritteln sorgte das Team von Trainer Jyri Korsman schon früh für die Vorentscheidung. Im letzten Abschnitt setzten die Könizer zur Gala an und schenkten den Tigers weitere 6 Tore ein. Pascal Michel und Stefan Hutzli trafen für den Gast je 3 Mal.

Die anderen Partien:

Zug United - Wiler-Ersigen 6:5 n.V. (Serie 3:3)

HC Rychenberg - Alligator Malans 4:7 (Serie 2:4)

Rad: Nächster Etappensieg für Bora

Peter Sagan hat dem Team Bora-hansgrohe bei der 100. Katalonien-Rundfahrt den 2. Etappensieg in Folge beschert. Der dreimalige Weltmeister setzte sich am Ende des 6. Teilstücks über 193,8 hügelige Kilometer von Tarragona nach Mataro im Sprint durch und feierte einen Tag nach dem Coup seines Teamkollegen Lennard Kämna seinen 1. Saisonsieg.

Boxen: De la Hoya vor Comeback

Der frühere Box-Superstar Oscar De la Hoya will nach 13 Jahren aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren. Das bestätigte der 48-Jährige bei einer Pressekonferenz in Las Vegas. Es soll auch schon ein konkretes Datum geben. Demnach wird der Amerikaner am 3. Juli auf die grosse Bühne zurückkehren. Das bislang letzte Mal stand der Olympiasieger 2008 im Ring.

Schiessen: ESF findet dezentral statt

Das Eidgenössische Schützenfest (ESF) fällt der Coronavirus-Pandemie nicht zum Opfer. Allerdings werden die 40'000 Schützinnen und Schützen nicht in die Region Luzern pilgern, sondern ab dem 11. Juni das Pflichtprogramm in ihren heimischen Schiessständen absolvieren. Der Ausstich findet am 11. Juli in Emmen und Kriens statt.