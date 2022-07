Kramer mit Heimsieg am Freiburger Kantonalen

Legende: Strahlender Sieger am Heimfest Der Freiburger Lario Kramer siegt in Léchelles. Archivbild Keystone/URS FLUEELER

Schwingen: Kramer siegt am Freiburger Kantonalfest

Lario Kramer hat am Freiburger Kantonalfest in Léchelles seinen 4. Sieg an einem Kranzfest errungen. Im Schlussgang bezwang er Benjamin Gapany. Der finale Gegner des 24-Jährigen wäre eigentlich der diesjährige Schwarzsee-Gewinner Forian Gnägi gewesen. Aber der routinierte Seeländer spürte nach dem gewonnenen 5. Gang Schmerzen im Knie und gab auf. Wie ernsthaft Gnägis Verletzung ist, ist nicht bekannt. Er wird sich weiteren Untersuchungen unterziehen.

Golf: Valenzuela fällt zurück

Die Genfer Profigolferin Albane Valenzuela hat die von sämtlichen Weltklassespielerinnen besuchte Evian Championship im 27. Rang abgeschlossen. An dem mit 6,5 Millionen Dollar dotierten Turnier konnte Valenzuela ihre ausgezeichnete Ausgangslage in der Schlussrunde vom Sonntag nicht nutzen.

Beachvolleyball: Krattiger/Breer 3. in Marokko

Marco Krattiger und Florian Breer feierten auf der Beach-Pro-Tour in Marokko ein Erfolgserlebnis. Das Duo landete in Agadir auf dem 3. Schlussrang. Nach verlorenem Halbfinal behielten die beiden Schweizer im kleinen Final in 3 Sätzen gegen ein australisches Duo die Oberhand.