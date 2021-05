Handball: Kriens-Luzern verbleibt im Meisterrennen

In einem dramatischen Showdown löste der HC Kriens-Luzern im Heimspiel gegen Wacker Thun das letzte Halbfinal-Ticket im NLA-Männer-Handball. Der Innerschweizer Cupfinalist siegte im 5. Viertelfinal-Duell mit 32:29 nach Verlängerung. Nach der Pause (11:14) hatten die Gäste aufgedreht und lagen in der Schlussphase mehrfach knapp in Führung. Doch 25 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit kamen die Innerschweizer zum 25:25-Ausgleich. In der Overtime waren sie klar tonangebend. Kriens-Luzern hatte zuvor in der Serie einen 0:2-Vorsprung hergeschenkt, vermied nun aber das Out. Im Halbfinal (ab 26. Mai live bei SRF) wartet auf das Team von Trainer Goran Perkovac Kadetten Schaffhausen. Um den anderen Final-Platz buhlen Qualifikationssieger Pfadi Winterthur und Suhr Aarau.

Resultate Handball NLA-Männer, Playoffs

Triathlon: Studer in Lissabon Zweiter

Einen Tag nach der geschafften Olympia-Qualifikation mit der Mixed-Staffel hat Max Studer beim Weltcup der Triathleten in Lissabon auch im Einzel geglänzt. Der 25-jährige Solothurner musste sich in Portugal nur Kristian Blummenfelt aus Norwegen geschlagen geben. Rang 3 ging an den Spanier Genis Grau. Studer war massgeblich dafür verantwortlich, dass der Führende Jonas Schomburg auf der Laufstreck ein- und überholt werden konnte.

Karate: Doppelte EM-Bronze für die Schweiz

Die Baselbieterin Ramona Brüderlin und der Zürcher Yuki Ujihara eroberten an der Karate-EM im kroatischen Porec je die bronzene Auszeichnung. Die 26-jährige Brüderlin siegte in der Kategorie über 68 kg in ihrem Kampf um Platz 3 gegen die italienische Weltranglisten-Dritte Clio Ferracuti. Der 20-jährige Ujihara schaffte im Scheinkampf Kata den Sprung aufs Podest.