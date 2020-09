Legende: Steht mit Kriens-Luzern in der 2. Quali-Runde der European League Janus Lapajne. Freshfocus

Handball: Kriens-Luzern mit klarem Auswärtssieg

Kriens-Luzern erreichte in der neu geschaffenen European League souverän die zweite Qualifikationsrunde. Nach dem knappen 29:27-Heimsieg zeigte das Team von Goran Perkovac in Kroatien gegen Dubrava eine starke Leistung und gewann 28:19. Zwar gerieten die Zentralschweizer 0:3 in Rückstand, in der 21. Minute lagen sie aber ihrerseits erstmals mit drei Toren (8:5) vorne.

Leichtathletik: Jepchirchir verbessert Weltrekord

Die Kenianerin Peres Jepchirchir hat den Weltrekord im Halbmarathon verbessert. Die 26-Jährige lief die 21,1 km in Prag in 1:05:34 Stunden und war damit 37 Sekunden schneller als die Äthiopierin Netsanet Gudeta bei den Weltmeisterschaften 2018 in Valencia.