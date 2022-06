Legende: Macht den nächsten Karriereschritt Laura Künzler. Keystone/Anthony Anex

Volleyball: Nati-Captain Künzler zu Stuttgart

Laura Künzler, Captain des Schweizer Volleyball-Nationalteams, wechselt innerhalb der Bundesliga den Arbeitgeber. Nach einer Saison beim VC Wiesbaden spielt die 25-jährige Aussenangreiferin künftig für den MTV Stuttgart. Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison deutscher Meister und Cupsieger. Künzler war in der Qualifikation der vergangenen Saison die Topskorerin der Liga. Die Aargauerin spielt mittlerweile seit fünf Jahren im Ausland, davon zwei in Frankreich und drei in Deutschland.

00:54 Video Archiv: Laura Künzler im Portrait Aus Tour de Suisse -Veloclub vom 12.06.2021. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Golf: Morgane Métraux gelingt ein Spitzenergebnis

Die Lausanner Profigolferin Morgane Métraux hat sich auf der europäischen Frauentour (LET) ein erfreuliches Ergebnis erspielt. Die 25-Jährige wurde im belgischen Wanze Dritte. An dem mit 200'000 Euro dotierten Turnier büsste Morgane Métraux mit 12 unter Par über drei Runden nur drei Schläge auf die schwedische Siegerin Lina Grant ein. Morgane Métraux spielt üblicherweise auf der grossen amerikanischen Tour (LPGA), auf der sie wie die Genferin Albane Valenzuela ein reguläres Spielrecht besitzt.