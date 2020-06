Kunstturn-EM 2023 in Antalya - 43'000 Rugby-Fans in Auckland

Legende: Am Schwebebalken 2023 wird in der Türkei um EM-Medaillen geturnt. Keystone

Kunstturnen: EM 2023 in der Türkei

Der europäische Verband European Gymnastics hat die Kunstturn-Europameisterschaften 2023 an die türkische Ferien-Metropole Antalya vergeben. Die Titelkämpfe sollen vom 19. bis 23. April stattfinden. Im kommenden Jahr wird die EM in Basel ausgetragen. 2022 gehören die europäischen Titelkämpfe zum Programm der European Championships in München.

Rugby: 43'000 Zuschauer in Neuseeland

Am Sonntag haben sich in Auckland über 43'000 Zuschauer das Rugby-Spiel zwischen den heimischen Blues und den Hurricanes aus der Hauptstadt Wellington angeschaut (30:20 für die Blues). Es war das 2. Rugbyspiel mit Zuschauern in Neuseeland, nachdem die Regierung zu Wochenbeginn die Corona-Pandemie im Land für beendet erklärt hatte. Zum Premiere-Match am Samstag waren in Dunedin 20'000 Fans geströmt.